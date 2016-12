Scrittori si diventa (tornando all'Università)

Come trovare una buona storia? Come scrivere i dialoghi di un racconto? Come delineare i personaggi? Come strutturare un romanzo? Quali caratteristiche devono avere un romanzo storico, giallo o psicologico?Ma scrivere bene non basta. Un aspirante scrittore o un semplice appassionato di narrativa deve conoscere quali sono le case editrici principali del panorama italiano, come funzionano, quali sono le figure professionali che vi lavorano, quali rapporti ci sono tra scrittori e giornalisti, in cosa consistono le possibilità offerte dall'editoria digitale e da internet, come si presenta il proprio manoscritto a un editore, come si arriva alla pubblicazione.Per rispondere a tutte queste domande, il corso di articola ini: introduzione al. Ogni modulo è costituito da 10 lezioni frontali, 5 laboratori, un paio di incontri con scrittori. Ciascuno studente può anche decidere di iscriversi a tutto il corso oppure a uno o a due moduli a scelta.Lecon docenti universitari e professionisti delle principali case editrici nazionali mirano a fornire le nozioni e le tecniche della scrittura destinata alla pubblicazione. Nella convinzione che scrivere è un mestiere e come tale richiede fatica e applicazione, ma anche accorgimenti ed esperienza.Glivogliono condurre gli studenti dentro la loro officina creativa, alla scoperta dei percorsi creativi ed editoriali che li hanno condotti a trasformare una passione privata in una professione. I laboratori infine, chiedono agli iscritti di mettersi alla prova e di sperimentare quanto appreso nelle lezioni frontali e negli appuntamenti con gli autori.Parteciperanno gliCamilla Baresani, Dario Fertilio, Massimo Gramellini, Marco Presta, Fabio Volo, Raul Montanari, Carmine Abate, Paolo Cognetti, Luca Doninelli, Federica Manzoni, Alessandro Mari, Marco Missiroli. E poi glidelle principali case editrici italiane,delle maggiori testate euniversitari, tra i quali i direttori scientifici del corso, i professori Giuseppe Farinelli ed Ermanno Paccagnini.Durante alcuni laboratori saranno realizzati anche racconti aventi ad oggetto il treno. L'Università Cattolica lancerà infatti, in primavera unintitolato “”, organizzato in collaborazione conI migliori racconti realizzati dai partecipanti al corso saranno pubblicati inrealizzati a cura dell’ateneo e dello staff del corso di scrittura.Gli incontri avranno inizio a fine gennaio 2013 e termineranno a dicembre 2013 solitamente con frequenza bisettimanale, in orario serale per essere compatibili con gli impegni di studenti e lavoratori. Qui tutti i dettagli sul programma e le iscrizioni , aperte ancora per alcuni giorni.