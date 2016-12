A Berlino apre la mostra dedicata a Scorsese

Una mostra per celebrare un maestro del cinema. Berlino dedica la prima esposizione al regista Martin Scorsese che rende pubblico il suo vasto archivio pieno zeppo di reliquie: dalla camicia di Robert De Niro intrisa di sangue finto in “Cape Fear” ai guanti da boxe di “Toro Scatenato”.

Seicento pezzi in esposizione, cui viene dedicato uno spazio di 650 metri quadrati del Museo di Cinema e Televisione in Museo Potsdamer Platz. Ci sono gli storyboard di "Taxy Driver", le lettere scambiate con Robert De Niro, per sviluppare i personaggi più amati dal pubblico mondiale. I guantoni da box, usati per girare "Toro Scatenato". Poi i costumi d'epoca indossati da Leonardo di Caprio in "Gangs of New York", e l'abito giallo di Cate Blanchett per l'interpetazione di Katharine Hepburn in "Aviator".

E ancora: le bozze delle sceneggiature di Paul Schrader e una selezione di 120 minuti estratta da 32 pellicole del premio oscar. A queste si aggiungono le foto di famiglia, nel quartiere degli immigrati italiani negli Usa. ''Molti dei pezzi della mostra sono stati materialmente staccati dalle pareti della mia casa e del mio ufficio'', ha spiegato lo stesso Scorsese in un video-messaggio destinato alla stampa. ''Spero che vi aiuteranno a farvi un'idea e a trasmettervi la passione che in tutta la mia vita ho avuto per i film''.

Il regista premio Oscar non ha potuto partecipare al galà di apertura a causa delle riprese di ”Il lupo di Wall Street”, il quinto film con Leonardo DiCaprio, le cui riprese sono state ritardate dall’uragano Sandy nel mese di ottobre. Nel messaggio video mostrato ai giornalisti si è detto onorato di essere oggetto di una mostra in un museo la cui collezione permanente è dedicata al lavoro di icone come Marlene Dietrich, Fritz Lang e FW Murnau.

Ad aprire i battenti di un'esposizione che durerà fino al 12 maggio, è stato fra gli altri l'ambasciatore italiano Elio Menzione, che si è soffermato sulle origini e sul contesto italiano che hanno plasmato la personalità artistica di un narratore epico del cinema americano. ''L'origine siciliana dei nonni che nel 1910 emigrarono negli Usa alla ricerca di una vita migliore'', ha ricordato ad esempio il diplomatico. ''Il giovane visse a Little Italy, in un microcosmo italiano che funziona con regole proprie. Il milieu dell'immigrazione italiana, la legge della strada, la morale della chiesa, le strutture forti della famiglia: il giovane Scorsese le ha osservate bene. E le ha raccontate nei suoi film''. Poi c'è l'influenza del cinema italiano, con le lezioni di De Sica e Rossellini, Fellini.

Nel tempio di Marlene Dietrich, in prima mondiale, una parete racconta tutto questo, nelle foto in bianco e nero della famiglia Scorsese, più volte reclutata nei suoi film a partire da papà Luciano. Dopo Berlino, la mostra si sposterà al Museo Nazionale del Cinema di Torino.