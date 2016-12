La Marvel: "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" Shock nel mondo dei supereroi dei fumetti

Questo il contenuto dell'ultimo numero, il 700, di "The Amazing Spiderman", edizione speciale per il 50ennale delle avventure di Peter Parker.

La Marvel ha chiarito che non intende rinunciare al suo suopereroe ma ha spiegato che il non ci sarà il numero 701 dell'Uomo Ragno. Al suo posto, il numero 1 di una nuova serie, "The Superior Spider-Man" da gennaio. Un'evoluzione quindi per rilanciare un eroe forse un po' datato.

L'escamotage di uccidere i protagonisti dei fumetti non e' nuovo nell'universo dei super-eroi, che poi quasi sempre risorgono.