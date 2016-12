foto Ufficio stampa

Raymond Queneau proponeva novantanove variazioni sul tema, Renato de Rosa, toscano, matematico ed esperto di giochi, si limita a farne trentadue ma tirando in ballo autori celebri di tutti i tempi. Nel volume "La variante del pollo. Come far bella figura senza aver mai letto un libro" (Mursia, 140 pagine, 12 euro) propone un esilarante esercizio di imitazione letteraria che prende a prestito lo stile di trentadue scrittori cardine della letteratura