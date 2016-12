I classici italiani sbarcano sul web: 500mila volumi preziosi consultabili gratuitamente

foto Ansa

È partito finalmente il processo di digitalizzazione dei grandi classici italiani sul web, come previsto dall'accordo siglato nel 2010 tra Google books e il ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Almeno 500mila libri, con opzione per arrivare fino al milione, tra i tanti dello straordinario patrimonio della letteratura italiana tra il 1600 e il 1800, diventeranno fruibili gratuitamente in tutto il mondo nel giro di un anno."Sulla conservazione del nostro patrimonio siamo bravi - ha affermato il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale Anna Maria Buzzi - dobbiamo invece attrezzarci per renderlo più chiaro e fruibile. E se anche il Papa si è messo a utilizzare internet e Twitter vorrà pur dire qualcosa".I testi prescelti, finora custoditi nelle Biblioteche Nazionali e spesso lontano dal pubblico, sono destinati ad uno scan center allestito appositamente in una località segreta sul territorio nazionale. A questo progetto, che ha già portato online i testi di 40 biblioteche in tutto il mondo, partecipano la Biblioteca Nazionale centrale di Roma, quella di Firenze, la Vittorio Emanuele III di Napoli e anche l'università La Sapienza.