foto Ufficio stampa Non è il solito libro di ricette. Innanzitutto perché il soggetto è "specialistico": non di tutto un po', ma tutto solamente sull'ultima portata che viene servita a tavola. Quella del dolce. Guarda caso, proprio la più apprezzata per l'occasione che ci attende in questo periodo, le feste di Natale.

Nelle sue "Dolci leggerezze" in 96 pagine riccamente illustrate (Verba Volant editore, euro 12,90), la food writer Veronica Lavenia si sbizzarrisce sul fronte dessert con un preciso obiettivo: dare idee per servire agli ospiti, ma anche ai familiari, squisitezze a base di frutta e cioccolato, di panna e di miele, di zucchero e cacao, senza appesantirci e soprattutto senza inciampare in ingredienti che possono essere fonte di allergie.



Già, perché il libro di Veronica è nato soprattutto per dare al popolo degli intolleranti nuove possibilità di gustare buoni cibi nonostante la celiachia. O l'allergia al lattosio. O alle uova. Tutte le ricette prevedono dunque ingredienti a prova di allergia, con molte alternative alle sostanze tradizionalmente usate in cucina dalle nostre nonne. L'autrice riadatta infatti ricette classiche invitandoci a provare, al posto delle farine tradizionali, per esempio quella di mais o quella di riso, più leggere e facili da digerire, oppure lo zucchero di canna, o ancora il latte di riso.



Ecco così tante combinazioni inedite ma soddisfacenti per occhio, palato, e anche stomaco. Dolci che garantiscono sferzate di energia, golosi e nutrienti, e spesso anche facili da realizzare. Con ricette condite anche da simpatiche curiosità.



Per esempio, lo sapevate che la forma circolare delle tortiere è legata al cerchio della vita ed è al tempo stesso una metafora del sole e della luna? O che i Cupcakes (il libro ne riporta molte varianti), dolci tipici dei Paesi anglosassoni, si chiamano così perché in origine venivano cotti in tazze da tè, cups of tea, appunto? Nell'opera di Veronica Lavenia, sbarcata da qualche giorno in libreria, troverete molte altre notizie su usi e tradizioni della cucina di oggi, e soprattutto di ieri. Oltre alle ricette dunque, anche tante storie (e leggende) tutte da gustare.

Isabella Dalla Gasperina