foto Ufficio stampa

Le vicende di. Fuoriclasse vessati dai regimi totalitari – come l’austriaco Matthias Sindelar che pagò con la vita la scelta di non giocare con una maglia fregiata da una svastica o Eduard Streltsov, confinato nei gulag semplicemente perché non allineato con il regime comunista – o eroi per caso come Sparwasser, citato da Gunther Grass per aver deciso la partita tra le due Germanie allora divise nel 1974. Biografie di calciatori che sintetizzano le svolte sociali all’interno di un Paese (come Juary e Saldanha per il Brasile) o che descrivono i processi d’integrazione (come Balotelli e Ngeri) e uno stadio che diventa il teatro di una guerra (il Maksimir di Zagabria). Dettagli meno noti ma straordinariamente suggestivi di mostri sacri del pallone come Vittorio Pozzo e Steven Gerrard.Una formazione composta da campioni, geni incompresi e artisti naif, dove un gesto tecnico diventa simbolicamente uno schiaffo politico, un atto di ribellione o una dichiarazione di resa a qualcosa di più grande o semplicemente di troppo brutto per poter essere sfidato. Noi che eroi non siamo, tendiamo a pensare che gli eroi abbiano le stesse sembianze di quelli che leggevamo sui libri di scuola. Giovani e belli, indistruttibili e alla perenne ricerca di nuove imprese epiche: invece, può bastare un dettaglio per tirarli giù dal cielo per i piedi e scoprirne un lato terribilmente umano, fragile come le ginocchia di un calciatore a fine carriera, malinconico come gli occhi di chi sente il fischio dell’arbitro al termine della sua ultima partita.: Federico Floris e Roberto D'Ingiullo: Galassia Arte: L'importante è partecipare: 13 euro