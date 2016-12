"Italia loves Emilia", il libro dopo il concerto

Tredici inteventi in cui ciascuno di questi artisti riporta i suoi ricordi, attraverso le sue parole e le sue immagini, per sempre impresse nella memoria. Come le parole-manifesto di Antonacci: “Solidarietà è riuscire ad andare oltre se stessi. Le proprie abitudini. Il proprio egoismo. Condividere con i meno fortunati quello che si ha e quello che si è”. Perché la musica, come ha ricordato Baglioni, è “il social network più grande e più bello che sia mai stato inventato”.

“Campovolo è stato diverso da tutti gli altri progetti, non solo per le dimensioni dell’evento, ma soprattutto per il clima che si è creato. Non è così facile vedere tredici artisti mettere da parte il proprio ego e mettersi al servizio di una causa, senza nessun capriccio. Questo è quello che è successo” dice Luciano Ligabue ricordando quel giorno. Mentre Zucchero, alla domanda “Se dovessi usare una parola sola per raccontare, a chi non c’era, cosa è stato Italia Loves Emilia, quale useresti?” risponde con un secco “Irripetibile”.

“Personalmente ciò che mi sono riportato a casa è questa mia rinnovata ostinazione di esserci sempre quando l’Italia chiama. Se dovesse esserci un’altra chiamata, un’altra emergenza nella quale impegnarsi, non c’è tempo da perdere per decidere… Questo è il mio paese. Questa è la mia gente. Questa è un’emergenza. Questo sono io. Perciò si fa!”, ha raccontato invece Renato Zero.

Questo libro vuole sottolineare soprattutto la grande reazione della gente, che ha sempre dimostrato grande forza e voglia di rialzarsi, anche a fronte di una situazione tanto drammatica come quella del terremoto, per di più in un periodo di crisi per il Paese.

Inoltre continua la raccolta fondi destinata alla ricostruzione di una o più scuole nel territorio; l'utilizzo di questi fondi, così come per i 3 milioni di euro già raccolti sino ad oggi, sono controllati e documentati sul sito ufficiale www.italialovesemilia.it.



