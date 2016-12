Teatro alla Scala: per Lohengrin Prime "diffuse"

Gli artisti sono al lavoro per ilopera che inaugura ladelMa laquest'anno sarà "", uscirà cioè dal tempio del Piermarini e coinvolgerà molti luoghi diversi della città e anche fuori dal capoluogo lombardo. La serata inaugurale scaligera vivrà infattii attraverso: coinvolgerà anche i Comuni di), le tre carceri cittadine (San Vittore, Opera e Bollate), 5 cinema, 2 teatri, 2 spazi museali, una piscina (la Cozzi). Tutto questo per celebrare il bicentenario della nascita del compositore tedesco, ma anche quello di: illo stesso omaggio spetterà al maestro di Busseto, con laa inaugurare la stagione.

La festa in onore dei due giganti della musica è lunga un anno, quello racchiuso dalle Prime 2012 e 2013 del Teatro alla Scala, una doppia ricorrenza per cui il Comune, insieme a Edison e all'ente scaligero, ha dato vita a "Verdi e Wagner in città. Il bicentenario per Milano", una serie di iniziative per celebrare i due geni musicali e diffondere le due aperture di stagione e coinvolgere tutta la città e ogni genere di pubblico.

Così, la Prima 2012/2013 con 'Lohengrin' di Richard Wagner e quella 2013/2014 con "La Traviata" di Giuseppe Verdi si svolgeranno in un ricco ventaglio di luoghi attraverso altrettante dirette. Ci sono inoltre quattro location che ospiteranno omaggi musicali dedicati a Verdi, 10 concerti in totale, 5 incontri e spettacoli, lezioni concerto con il Maestro Barenboim, (il 28 novembre in Cattolica e il 30 novembre al Teatro Cooperativa) e filodiffusione di arie di Wagner in tantissimi spazi pubblici cittadini.

Mercoledì 28 novembre, alle ore 18.00, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica (largo Gemelli, 1 - Milano) il maestro Daniel Barenboim tiene una lezione-concerto per presentare il Lohengrin di Richard Wagner. Il via alle celebrazioni parte il 29 novembre, con un omaggio della Fondazione "I Pomeriggi Musicali" al compositore tedesco con un concerto sinfonico, e prosegue il giorno successivo al WOW Spazio Fumetto per la mostra "Wagner a Strisce", dedicata all'immaginario wagneriano così come lo hanno raccontato i fumetti e il cinema di animazione. Quindi, nella settimana che precede la serata del Sant'Ambrogio, sarà diffusa in Galleria Vittorio Emanuele II una selezione di arie di Wagner: l'omaggio oltre al luogo "nobile" nel cuore del centro milanese coinvolgerà anche alcuni scenari più "profani", come i mezzanini di alcune stazioni della metropolitana, i parcheggi dell'aeroporto di Linate e alcuni supermercati.