"The Full Monti", Makkox racconta l'Italia

Makkox arriva in libreria con il tragicomico racconto per immagini di un anno di vita del nostro Paese: "The Full Monti" (Rizzoli Lizard,240 pagine a colori, euro 19) è il ritratto impietoso e trascinante di un’Italia meravigliosamente ridicola, stupefacente nell’assurdità delle sue contraddizioni, in cui i testi delle intercettazioni costruiscono scenari degni di un best seller di Ken Follett.

Il volume raccoglie le vignette pubblicate per il “Post” nel periodo compreso tra l’agosto 2011 e il settembre 2012: dalla caduta del governo Berlusconi allo scandalo che ha investito la Lega, dal balletto interno per la carica a leader del Pd alla recente esplosione del grillismo; e ancora, Tremonti e Formigoni, il Papa e il Dalai Lama, Matteo Renzi ed Elsa Fornero, un reportage grafico del Festival di Sanremo e, naturalmente, l’epopea del governo tecnico tra spread, manovre finanziarie e diplomazia internazionale: Makkox non risparmia niente e nessuno, ma soprattutto non si risparmia, inaugurando una nuova era della satira italiana.

E' lo stesso Makkox a presentare "The Full Monti" sul suo sito con una sequenza accompagnata da una presentazione accorata ed esilarante, dove annuncia tra le tante cose che vi sarà una tiratura di 200 copie per gli aficionados, arricchita da una personalizzazione con dedica acquerellata autografata e distribuita solo attraverso il suo blog:

“(…) "The Full Monti" è un diario grafico satirico. Un anno vissuto ironicamente, potrei dire. Raccoglie tutte le mie vigne pubblicate sul Post di Luca Sofri (benemerito) da settembre 2011 a settembre 2012, più un lungo off-topic che qui non vi dico. Inoltre, come nel precedente volume "Post Coitum", le vigne le ho tutte telegraficamente datate e commentate per contestualizzarle, che non abbiate a dire ma di che straminchia sta parlando in questa vignetta di ottobre scorso, che non mi ricordo neanche se avevo una casa di fronte al Colosseo o ci abitavo proprio a mia insaputa? (nel Colosseo n.d.a).

Al solito, quando rileggo le mie storielle montate su carta in un continuum, esse acquistano il valore di racconto unitario che nel web non avevano. Non è come sfogliare una serie di barzellette, ma è come leggere una storia, anzi una Storia. Ogni cosa è conseguente, ci sono interpreti, c’è una trama, ci sono i tormentoni, i colpi di scena, una cronologia significante. C’è tutto ciò che rende un libro un libro”