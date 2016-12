Una mostra per i cinquant'anni anni di Diabolik

Nate dalla fantasia di Angela e Luciana Giussani, due eleganti e colte sorelle della buona borghesia milanese, le avventure di Diabolik, ladro spietato e a suo modo gentiluomo, di Eva Kant e dell’ispettore Ginko erano state pensate per intrattenere i pendolari che si recavano a lavoro in treno con storie appassionanti in formato tascabile, con pochissime vignette per facilitare la lettura nei vagoni affollati.

I visitatori potranno ammirare fumetti, bozzetti, storyboard, ma anche foto e filmati, tutti elementi che riportano indietro nel tempo ad un’epoca in cui l’Italia era un paese trasformato dall’industrializzazione e ricco di tensioni verso il futuro. Tra le chicche della mostra una sezione in cui sono state ricostruite, in ambienti tridimensionali, le fughe più spettacolari del celebre ladro, con modellini delle scene d’azione che finora erano state rappresentate solo in maniera bidimensionale sulla carta.

Insomma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di questo celebre fumetto che, specchio di un’Italia in piena evoluzione, a distanza di mezzo secolo mantiene ancora un fascino inalterato sui suoi lettori.