Addio a Gae Aulenti, signora dell'architettura

Si è spenta all'età di 84 anni, nella sua casa di Milano in Brera, l'architetto e designer Gae Aulenti. La prima donna architetto ad entrare nell'Olimpo delle archistar, in un periodo in cui le donne architetto erano viste con sospetto.



La figlia Giovanna. "Mia madre era malata da tempo ma ha tenuto duro. Teneva molto al premio della Triennale, si è fatta forza e con entusiasmo ha partecipato a questa cerimonia. E' stata la sua ultima uscita".



Domenica prossima alle 12 al Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala di Milano, si terrà un ricordo di Gae Aulenti. Anche la Triennale di Milano dedicherà un evento all'architetto scomparso.



"Protagonista di primo piano della storia dell'architettura contemporanea, altamente apprezzata in tutto il mondo per il suo talento creativo e, in particolare, per la straordinaria capacità di recuperare i valori culturali del patrimonio storico e dell'ambiente urbano. Il recente incontro con lei a Palermo, impegnata nel magnifico restauro di palazzo Branciforte, una delle ultime testimonianze della sua sensibilità e passione."

Giorgio Napolitano



"Nella sua vita ci sono state tante fasi, tanti luoghi, il design, gli interni, la scenografia, dove è stata straordinaria, senza mai rinunciare alla sua dimensione di donna."

Vittorio Gregotti



Nata il 4 dicembre 1927 a Palazzolo dello Stella, in provicia di Udine, da famiglia di origini pugliesi, si laureò in architettura al Politecnico di Milano nel 1953, conseguendo l'abilitazione alla professione. Gae Aulenti si forma come architetto nella Milano degl anni '50, dove l'architettura è impegnata in quella ricerca storico culturale di recupero dei valori architettonici del passato e dell'ambiente costruito esistente. Queste espressioni architettoniche avevano avuto prima lo sviluppo nel Neorealismo e poi si concretizzeranno sulla fine degl anni '50 nella nuova corrente del Neoliberty, in cui si pone come reazione al razionalismo. Da 1955 al 1965 è nella redazione di Casabella-Continuità. Assistente di Giuseppe Samonà (dal 1960 al 1962) presso la cattedra di Composizione Architettonica all'Istituto Universitario di Venezia e, dal 1964 a 1969, di Ernesto Nathan Roger presso la cattedra di Composizione Architettonica al Politecnico di Milano.



Vedeva la sua architettura in stretta relazione/interconnessione con l'ambiente urbano esistente, che diviene quasi la sua forma generatrice, cercando, con questo, di trasferire nel suo spazio architettonico la molteplicità e l'intensità degli elementi, che vanno a definire l'universo urbano. Il rispetto tra il passato e l'intervento nel presente, in una reara forma di equilibrio.



Dal 1974 al 1979 è membro del Comitato direttivo della rivista Lotus International, dal 1976 al 1978 collabora con Luca Ronconi a Prato al Laboratorio di Progettazione Teatrale.

Nel 1984 viene nominata corrispondente dell' Accademia Nazionale di San Luca a Roma e dal 1995 al 1966 è Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera.

Nel 2005 ha costituito la Gae Aulenti Architetti Associati.

Il 16 ottobre 2012 venne insignita del premio alla carriera alla Triennale di Milano.



Molti i premi e i riconoscimenti tra cui la Legion d'Honneur della Repubblica francese, il premio speciale per la Cultura della Repubblica Italiana e il titolo di Commandeur dans l'Ordre des Artes et des Lettres.

Fra le sue opere più famose: il progetto della Gare e del Museo d'Orsay, a Parigi, realizzato negli anni '80, con il tema floreale delle lunette della volta e la lampada “Pipistrello” della Martinelli Luce con richiami all'Art Nouveau; Palazzo Grassi a Venezia; le Scuderie del Quirinale a Roma. Non felice e discussa la ridisegnazione di Piazzale Cadorna a Milano con l'"Ago, filo e nodo" di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen, e della facciata della sede delle Ferovie Nord.