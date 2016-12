Lo stile italiano conquista Mosca

Il disegno industriale italiano è entrato decisamente nella vita e nelle case russe. L’Italia infatti è il primo fornitore di mobili per la più estesa nazione del mondo a cavallo tra Europa e Asia. Armadi, tavoli, soggiorni contribuiscono al 29 per cento delle importazioni di settore in Russia. I mobilieri italiani risultano davanti alla Cina (18 per cento) e alla Germania (15 per cento), nonostante una concorrenza che gioca su prezzi stracciati o su tecnologie d’avanguardia. Ma l’Italia domina grazie all’accuratezza nelle lavorazioni, alla sensibilità estetica e a un’inventiva inesauribile.

In una apposita esposizione di Exhibitaly trovano spazio i nomi più illustri dell’architettura e delle arti applicate: Gae Aulenti, Luigi Caccia Dominioni, Vittorio Dubini, Vico Magistretti, Ferruccio Laviani, Marco Zanuso, Franco Albini, Massimiliano Fuksas e altri professionisti diventati celebrità a livello mondiale. Per il nostro paese gli specialisti parlano infatti di “globalizzazione del design d’autore”, cioè di una creatività capace di trovare riscontro al di là dei confini.

Una sezione è dedicata a Giò Ponti, il grande architetto la cui intelligenza non si applicò soltanto a palazzi e grattacieli, ma anche a oggetti di piccole dimensioni. Il pubblico può ammirare il suo genio realizzato in ceramiche, scenografie teatrali, divani, lampade, sedie, oggetti di cucina, tessuti, arredamenti per le navi. A dimostrazione che non è l’àmbito di applicazione, ma la genialità e originalità a fare grande un autore.

Non poteva mancare la moda, il settore in cui le produzioni industriali e artigianali si mescolano di continuo. Tanto che nella penisola nei decenni è venuto a crearsi un tessuto produttivo originale anche dal punto di vista economico e sociale. In esposizione ecco dunque abiti,scarpe, gioielli, borse e accessori. Una incessante innovazione nelle forme e negli accostamenti di colori.

L’esposizione si collega alle celebrazioni dei 150 anni dall’Unità in collaborazione con i Ministeri dello Sviluppo economico, degli Affari Esteri, per i Beni e Attività Culturali, l’Agenzia promozione Estero, il Comitato Lingua italiana in Russia e altre importanti istituzioni. Con Exhibitaly non si presentano soltanto stili e prodotti al fine di rafforzare le nostre esportazioni. Lo spazio dedicato al turismo rappresenta una porta aperta sulle bellezze della nostra terra, un biglietto d’invito per i visitatori russi interessati all’arte assoluta oltre che all’arte applicata.