William Garbutt, una storia inglese, anzi italiana

Sappiamo e ogni volta sperimentiamo dal vivo come sia importante per il nostro paese il calcio. Che è espressione dell’Italia dei campanili, ma anche segno di unità e di identità, e persino di fierezza e d’orgoglio come quando gli azzurri sfidano, e poi annientano, i panzer tedeschi.

Stupisce che manchi un grande romanzo nazional-popolare che sintetizzi e rappresenti attraverso la passione sportiva la crescita e poi la parabola di un popolo e di uno stato, così come ha per esempio saputo fare Philip Roth in The Great American Novel, storia politica e sociale degli States, raccontata attraverso il baseball, lo sport nazionale. Si dice che sia il campionato di calcio il vero romanzo italiano, sin dalle radici così pieno di storia e di avventura, inimitabile forziere di leggende e di memorie, punto di incontro di uomini venuti da lontano che hanno lasciato famiglie e paesi d’origine in cerca di gloria. Tutto vero, ma, una volta scomparsi i protagonisti di allora, spesso la memoria vacilla e a poco a poco l’oblio copre di una grigia coltre intere annate calcistiche, ingoiando episodi e uomini. Rimane qualche vago ricordo, qualche testimonianza dispersa, sufficiente però a suscitare curiosità, a spingere alla ricerca. Che non è mai facile, anche nell’era di internet, e spesso costringe a lunghi viaggi nello spazio e nel tempo, a chinarsi in archivi polverosi, a rileggere vecchie cronache, a sfogliare giornali che si distruggono al contatto della mano.

Per fortuna a volte la caparbietà e la pazienza riescono a fermare l’ingordigia del tempo e a risuscitare qualche episodio, a ridare vita e parola ai protagonisti sino a ieri dimenticati. È quanto esemplarmente avvenuto con Paul Edgerton, inglese trapiantato da tempo in Italia, autore del libro William Garbutt. Il padre del calcio italiano (edito da Castelvecchi, 188 pagine, 17,50 euro). Agli inizi del Novecento, quando in Italia il football era ancora uno sport per pionieri, l’inglese William Garbutt, ex ala destra del Blackburn (costretto ad abbandonare a 29 anni la carriera agonistica per un grave infortunio), lascia le nebbie e si trasferisce nel bel paese, dove diventerà il primo allenatore professionista del nostro campionato.

Nel 1912 è infatti ingaggiato dall'ambizioso Genoa Cricket and Football Club, avanguardia nella penisola di uno sport che viene da lontano, dai colleges inglesi, ma che di lì a poco sarà destinato a larga fortuna. Per poterlo pagare il Genoa deve aggirare nei modi più fantasiosi la legge che proibisce il professionismo e quindi la retribuzione di un salario. Così Willy Garbutt, alias "Mister Pipetta", diventa di fatto il primo vero allenatore del nostro campionato. All'epoca, le squadre di calcio italiane non utilizzavano nessun tipo di preparazione fisica e tecnica specifica e neppure adottavano un vero e proprio assetto tattico, e la disposizione in campo veniva di volta in volta decisa dal capitano.

Garbutt, mettendo a frutto l’esperienza maturata nella patria d’elezione del football, è il primo a condurre allenamenti mirati e a utilizzare tattiche e strategie moderne, modificando radicalmente la concezione del calcio. I risultati non mancano perché il Genoa, allenato da Garbutt vincerà tre scudetti, e l’inglese incomincerà una lunga carriera. Nel 1927 passa alla neonata A.S. Roma, con la quale vince subito una Coppa Coni, e passa al Napoli la stagione successiva. Vittorio Pozzo, uno dei padri del calcio nazionale, segue con attenzione i metodi di allenamento di Garbutt e lo porta con sé alla guida della Nazionale, nella splendida e vittoriosa cavalcata ai Mondiali del 1934, alle Olimpiadi del 1936 e ai Mondiali del 1938. Dopo una breve parentesi spagnola con l'Atletico Bilbao, il mister tornerà a Genova, dove concluderà la sua carriera nel 1948. Un libro pieno di nostalgia, un viaggio rinfrescante nella memoria, e non solo calcistica.