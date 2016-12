Libro e mostra per Bonelli, editore di Dylan Dog

foto Ufficio stampa Correlati Le tavole da Tex a Dylan Dog

Ciao, Sergio

Bonelli online Sergio Bonelli. Un numero speciale monografico dedicato e una mostra al Museo del fumetto di Milano, dal 2 al 7 ottobre. Omaggio, a un anno dalla scomparsa, del grande editore di fumetti come Tex, Zagor e Dilan Dog:

Il libro è un concentrato di tavole disegnate da importanti artisti della casa editrice che sarà ottimizzato per iPad ma scaricabile anche da PC e Mac. I disegnatori hanno contribuito con un'illustrazione inedita in cui sono presenti anche gli storici personaggi della casa editrice: Tex, Zagor, Dylan Dog, Nathan Never etc. Gli sceneggiatori, invece, hanno arricchito il progetto con un ricordo, un aneddoto, una testimonianza sul lato meno noto di Sergio Bonelli, quello personale.

Durante la mostra verranno esposte le tavole originali. Sabato 6 ottobre, alle 15.30, al Museo del fumetto ci saranno anche fumettisti e sceneggiatori della casa editrice per disegnare e firmare autografi dei fan di graphic novels.