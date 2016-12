L'opera di Gino Sarfatti esposta alla Triennale

La mostra sarà caratterizzata da vasta selezione di pezzi racconterà l’operato di Sarfatti, evidenziando il legame tra luce e spazio, da lui particolarmente sentito, così come la sperimentazione e le invenzioni relative alle nuove sorgenti luminose

Nato a Venezia nel 1912, Sarfatti, si sposta a Genova, dopo il liceo, per studiare ingegneria aeronavale. Il blocco navale degli anni '30 imposto dalla Società delle Nazioni rovinerà la famiglia veneziana che sarà costretta a trasferirsi a Milano. In Lombardia rappresenta una vetreria d'arte. E' in questo momento, quando, per conto di un cliente, trasforma un vaso in una lampada, che si avvicina al mondo degli apparecchi luminosi.

Sempre a Milano, fonda, nel '39, con alcune personalità del mondo economico milanese, la Arteluce. Lascerà la gestione dell'azienda ad una cllaboratrice quanto scapperà in Svizzera, temendo persecuzioni razziali (la madre era ebrea). Alla fine della guerra, ritorna in Italia e riprende in mano le redini dell'azienda. E' da qui che parte il successo artistico di Sarfatti: già nel '52 unidci sue lampade sono esposte a Parigi. Nel '54, alla X Triennale, due suoi modelli ottengono il "Gran Premio". In quell'anno, Sarfatti vince anche la prima edizione del "Compasso d'oro".

Sarfatti si ritirerà nel '73, lasciando a Flos i diritti sulle sue lampade e morirà nel 1984, dopo aver lasciato un carteggio con Jean François Grunfeld che ripercorre la sua attività di designer.

Triennale di Milano

Gino Sarfatti, design della luce



21 settembre - 11 novembre 2012

Martedì - Domenica 10.30 - 20.30

Giovedì 10.30 - 23.00

http://www.triennale.it/