Torna il libro dei Guinness World Record

I Il toro più piccolo e il cane più grande del mondo. Tutti gli scatti dei record nella gallery di Tgcom24. Tra di loro anche una batteria composta da più di trecento parti ma, il musicista che l'ha asseblata assicura "riesco a suonarli tutti quanti ed è un progetto in divenire, gli strumenti intorno a me aumenteranno".Il nipote ne sarà orgoglioso perchè non è da tutti avere una nonna tra i guinness, soprattutto se la signora di 86 anni ha vinto il premio come atleta più longeva. La donna è infatti in grado di eseguire perfettamente gli esercizi alle parallele.Torna dunque il libro dei record, edizione 2013, che viene pubblicato annualmente dal 1955 e raccoglie tutti i primati del mondo.