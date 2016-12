Tarzan compie 100 anni, una mostra a Milano

Al Wow spazio fumetto sono esposte le locandine dei film, le tavole originali dei grandi maestri del fumetto che si sono cimentati con le avventure dell’uomo scimmia come Hal Foster e Burne Hogarth, gadget, foto di scena, estratti video e videogames. La mostra ha anche ottenuto il patrocinio della Edgar Rice Burroughs Inc. rientrando nei festeggiamenti ufficiali del centenario.

Tarzan è nato nel 1912 dalla penna di Edgar Rice Burroughs che raccontò le sue storie sulle pagine della rivista “All – Story Magazine”. Da quel momento il personaggio frutto dell’immaginazione dello scrittore americano è diventato il protagonista delle avventure raccontate da registi, scrittori e disegnatori che lo hanno scelto come protagonista film, racconti, albi a fumetti, parodie, illustrazioni e film d’animazione.

La storia di Tarzan inizia con un naufragio. L’ultimo erede della dinastia dei Greystoke finisce insieme ai genitori sulle coste dell'Africa. La madre muore poco dopo per cause naturali, il padre viene ucciso dalla scimmia Kerchak. Il piccolo viene adottato dalla femmina di primate Kala che lo alleva assieme alle altre scimmie della tribù. Ignaro delle sue vere origini, Tarzan riesce a imparare a leggere e scrivere grazie ai libri trovati nella capanna dei genitori. Entra in contatto con la civiltà solo quando nella giungla arrivano la bella Jane Porter e il padre, in cerca di tesori nascosti. Per restare con la ragazza di cui si è innamorato, Tarzan accetta di seguirla prima negli Stati Uniti e poi in Inghilterra, dove si sposeranno e avranno un figlio. Disgustato dall'ipocrisia della società civile, però, decide di tornare nella giungla.

L'esposizione, allestita nel museo di viale Campania 12, resterà aperta dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19, sabato e domenica fino alle 20. Il costo del biglietto è di 7 euro, 4 il ridotto.