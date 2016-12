Vermeer e il secolo d’oro dell’arte olandese Roma: oltre 55mila biglietti già venduti

A straordinaria richiesta Vermeer sarà in esposizione a Roma e, a un mese dall’inaugurazione, l’evento ha già registrato un’eccezionale prevendita di biglietti. Dal 27 settembre 2012 al 20 gennaio 2013 otto opere dell’artista fiammingo saranno esposte alle Scuderie del Quirinale di Roma: dalle donne “ideali”, con alcune rarità come La fanciulla con bicchiere di Vino, eccezionalmente prestata dal Museo Anton-Herzog di Braunschweig o la Fanciulla con il Cappello Rosso da Washington, alla celeberrima Stradina da Amsterdam.

Al fianco dei capolavori di Vermeer, saranno esposti cinquanta opere di artisti suoi contemporanei, icone della pittura olandese del secolo d’oro, da Pieter De Hooch a Franz Hals, da Gerrit Ter Borch a Gabriel Metsu, tutti accomunati da una particolare abilità per le diverse tecniche di rappresentazione della luce su materiali e superfici differenti. Per la mostra sono stati venduti, ad un mese dalla sua apertura, ben 56.674, segno del grande interesse nutrito verso l’arte fiamminga, che ha portato all’organizzazione di tale evento.

In Italia i Vermeer sono arrivati molto poco. Nel 1928 per la prima volta due suoi arrivarono a Roma nella Mostra di capolavori della pittura olandese alla Galleria Borghese. Nel catalogo erano segnalati La ragazza con l’orecchino di perla e La lettera d’amore e si accennava a Vermeer come a un grandissimo della pittura di genere, insieme a Pieter de Hooch. Nel 1951 un Vermeer figurò nella mostra di Milano a palazzo Reale su Caravaggio curata da Roberto Longhi, il quale scrisse nel catalogo: “Il grande pittore di Delft è qui presente con un’opera di giovinezza, Diana e le ninfe del museo dell’Aja, che può in qualche modo rendere ragione delle discussioni svoltesi sulla sua ascendenza caravaggiesca”. Nel 1954 nella Mostra di pittura olandese del seicento tenutasi a Roma e poi a Milano Sono comparsi 187 quadri olandesi. Sulla copertina del catalogo era apparsa L’Allegoria della Pittura, ed in mostra c’erano la Lattaia e la Diana con le ninfe provenienti dall’Olanda. Nel 1956 ancora a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, arrivarono La stradina di Delft e La lettera d’amore nella mostra Le XVII siècle Européen. Réalisme classique baroque.

Da allora fino ad oggi in Italia in appena quattro mostre è stato possibile ammirare un Vermeer. A Modena del 2006 arrivò La ragazza alla spinetta e a Palazzo Barberini la Lettera d’amore. Nel 2009 approdò a Roma, al Museo del Corso, La ragazza col filo di perle e nel 2012 a Rimini fu esposto uno dei primi quadri del Maestro di Delft, Gesù a casa di Marta e Maria.