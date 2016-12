Arte contemporanea a Venezia

foto Tgcom24 Correlati Per maggiori informazioni, visita il sito di Ca' Pesaro

Due grandi maestri dell’arte contemporanea, rappresentanti di rilievo dell’ultima generazione del Gruppo Zero, per la prima volta insieme in Italia in un’esposizione museale. Dal primo settembre 2012 al 13 gennaio 2013 alla Ca' Pesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia, sarà possibile visitare una mostra che presenterà una selezione di lavori storici e opere nuove di Enrico Castellani, uno dei principali esponenti del rinnovamento dell’astrattismo consolidatosi con la creazione della rivista Azimuth, e Günther Uecker, scultore, scenografo e artista cinetico.