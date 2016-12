foto Da video Correlati Andy Warhol ritrovato

In tempi di crisi economica grave come quella che stiamo vivendo, di qua come al di là dell'oceano, perfino le aste d'arte segnano il passo. Con poche eccezione. In tempi relativamente recenti, lo scorso maggio da Sotheby's a New York, Andy Warhol ( 1928 -1987) con "Sixteen Jackies", una serie di ritratti della moglie del presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy, poi signora Onassis, é stato battuto per oltre venti milioni di dollari.