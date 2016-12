Inquietanti feticci, Huma Bhabha in Italia

Il titolo della mostra è. Ne è protagonista, alla Collezione Maramotti,, artista contemporanea di origini pakistane. La sua inquietante e provocatoria produzione rinvia ad un universo doloroso alimentato da un immaginario apocalittico. Le sue opere sembrano espressione di un passato ormai remoto o di un futuro da incubo non tropo lontano. Quello che Huma Bhaba ci invita ad osservare è un “paesaggio di macerie, per usare una sua espressione, in cui la tecnologia ha superato se stessa divorando ogni spazio vitale. Dell’uomo è ciò che emerge dall’assemblaggio di materiale di scarto: legno, ghisa, polistirolo. Nelle sei sculture, che risalgono alla metà degli anni Novanta, così come nei recentissimi disegni realizzati per la mostra, Huma Bhaba, ripensa un archetipo, la testa umana, in cui raccoglie e trasforma diverse tipologie storico artistiche.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Silvana Editoriale, con un testo critico di Mario Diacono. Il volume è arricchito da un testo dell’antropologo Giancarlo Scoditti, che esplora il tema della maschera come forma espressiva riferibile, in molte culture etnografiche, a un’immagine mentale che si svela in un contesto rituale.

Huma Bhabha è nata nella città di Karachi, in Pakistan, ma vive e lavora a New York. Nel 2008 si è aggiudicata l’importante premio per artisti emergenti dell’Aldrich Contemporary Art Museum. Dopo gli studi presso la Rhode Island School of Design (USA) e la Columbia University (USA), la scultrice ha esposto in Europa e Nord America, partecipando a USA Today presso la Royal Academy di Londra e a Greater New York al PS1 Contemporary Art Center di New York.

Collezione MaramottiVia Fratelli Cervi, 66 - Reggio Emilia26 febbraio/15 aprile