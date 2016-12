Sopravvivere al lutto

Di morte nessuno vorrebbe mai parlare. La nostra società fa di tutto per negarla: viva la vita, questo il messaggio prevalente, viva tutto ciò che è giovane e fresco.

Quando poi è una causa esterna ad agire in modo improvviso ed inaspettato sui nostri cari (un incidente stradale o sul lavoro, un suicidio oppure una catastrofe naturale), allora la morte colpisce in maniera ancora più violenta e dolorosa, lasciando un segno indelebile in chi la subisce.

Questo libro si occupa proprio del lutto traumatico. Lo fa in maniera semplice e diretta, sfruttando le esperienze, umane e professionali, degli autori.

"Ho fatto del mio meglio – racconta Diego De Leo, padovano, professore di Psichiatria alla Griffith University di Brisbane, in Australia - per sopravvivere alla perdita dei miei due figli".

Sono passati sei anni da quel tragico schianto in auto che ha falciato la vita di Nicola, 19 anni e Vittorio, 17. Insieme alla moglie Cristina, De Leo ha reagito a questo dramma avviando tre anni fa una Onlus, la «De Leo Fund», allo scopo di preparare professionisti in grado di sostenere chi sopravvive.

“La mia e la nostra esperienza personale rende credibile ciò che abbiamo scritto, c’è scienza, ma anche percorso umano. Il linguaggio è semplice, diretto, passo dopo passo descriviamo cosa accade dopo una disgrazia e che tipo di difficoltà i sopravvissuti devono affrontare. Come andare avanti? Cosa fare e cosa non fare?"

Un libro, scrive nel suo blog Ferdinando Camon, che risulta essere una miniera di insegnamenti: “Il primo, è che si può lavorare per i figli anche se non ci sono più, risolvere all’umanità il problema che la loro morte ha lasciato. L’umanità è un cerchio, che si stringe a te con gli amici: gli amici diventano la tua nuova famiglia (…). Uscire dal lutto si può esprimendolo: l’espressione è liberatoria se rivela, se nasconde è repressiva. (…) Il lutto comprende la protesta, la ricerca, la disperazione, la depressione, si riduce quando comincia la riorganizzazione, e la riorganizzazione va insieme col senso (difficile a dirsi) di un guadagno: una più completa verità.”

Aspetti teorici ed interventi assistenzialiDiego De Leo, Alberta Cimitan, Kari Dyregrov, Onia Grad e Karl AndriessenAlpes Italia editore, 224 pagine, 23 euro