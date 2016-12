Lo Stato deve trattare, piegarsi ai voleri Cosa Nostra, rivedere il 41 bis. All'inizio degli anni 90 indebolita dai colpi subiti, decapitata dall’esito del maxiprocesso, la mafia decide di reagire. Cerca la trattativa con le istituzioni e per non lasciare dubbi inaugura la stagione delle stragi.

Un tempo cupo nel corso del quale prese forma qualcosa di oscuro e terribile. Un grumo di violenza sembrò soffocare il paese. Le date, in questo film dell'orrore, hanno un'importanza fondamentale. Eccone tre da non dimenticare: 12 aprile 1992, i killer di Cosa Nostra uccidono a Palermo Salvo Lima (luogotenente di Andreotti in Sicilia). 23 maggio 1992, il cratere di Capaci inghiotte Giovanni Falcone. 19 luglio 1992, un'autobomba mette fine alla vita del giudice Paolo Borsellino.

Nel '93, le bombe di Roma, Firenze, Milano. E infine una strage mancata nel '94, allo stadio Olimpico. Impressionante. Su quegli anni, sui nodi irrisolti Giuseppe Ayala ha scritto un libro: "Troppe coincidenze". Ex parlamentare, ex magistrato antimafia, pubblico ministero a Palermo, grande amico di Giovanni Falcone, Ayala affida al testo le sue ipotesi su una stagione in cui la criminalità organizzata colpì al cuore lo Stato.

Poco più di 160 pagine che non offrono certezze; e come potrebbero? Le indagini sono in corso e fino ad ora sono affiorati solo pezzi di verità. Il puzzle degli anni bui di Palermo è ancora largamente incompleto. Perche tanto sangue? Cosa ottenne la Mafia? Quali soggetti esterni appaltarono ai boss il compito di eliminare magistrati e servitori dello Stato? Quali interessi comuni legavano mandati ed esecutori?

Ayala elenca date, circostanze e soprattutto coincidenze, che in controluce offrono ipotesi interpretative, non suffragate, per ora, da prove inoppugnabili : "L’ansia di giustizia, scrive Ayala, non può essere appagata dalla individuazione di un colpevole ma 'del' colpevole: Questo deve pretendere un’antimafia seria".

La seconda parte del libro non ha l’incalzare drammatico della prima ma non è meno importante. E' il racconto degli anni in cui, lasciata Palermo, Ayala, approda in Parlamento. Una esperienza, sembra di capire, tutto sommato deludente. L’ex Pm incontra i tatticismi le lentezze e la vischiosità della politica. Lascerà, forse, per questo. Per tornare a indossare la toga e per riflettere su quella stagione intrisa di sangue.