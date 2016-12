"Un mondo di baci" – Le fotografie di De Biasi

", questo il titolo che racchiude un serie di scatti suggestivi realizzati dal fotografo, conosciuto e apprezzato per la sua attività trentennale di reporter per il giornale "Epoca". La raccolta presenta una selezione di fotografie in bianco e nero e a colori accomunate dal tema: il bacio.

Le fotografie di De Basi immortalano l’atto d’amore per eccellenza e sono in grado di rivestire un valore universale, poiché illustrano, grazie al loro potere evocativo, l’importanza e la vitalità dei sentimenti. Il bacio, scelto quale filo conduttore del progetto, è un tema che attraversa tutta la storia dell’arte e della letteratura, rivestendo un valore simbolico unico.Tra i dipinti, si ricordi “Il Bacio” di Klimt o l’omonima tela di Hayez. Per la poesia, gli immortali versi in cui Catullo anela ai baci dell’amante.

Per chi non si accontentasse del libro e volesse vivere di persona l'emozione suscitata dalle fotografie di De Biasi, può recarsi ad Aosta all’Espace Porta Decumana della Biblioteca regionale (dal 14 febbraio al 26 maggio 2012), dove l’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta ha raccolto in una mostra tutti gli scatti dedicati al bacio.

Come spiega bene Daria Jorioz, la curatrice dell’edizione insieme Raffaella Ferrari, “le fotografie di Mario De Biasi ci proiettano in una dimensione intimamente vicina – a tratti delicata, a tratti ruvida – che narra istanti di vita colti nello stupore cristallino della quotidianità. Sono immagini dalla forte iconicità, la cui atmosfera palpabilmente senza artifici e lontana da facili retoriche, ne accresce da un lato l’aspetto narrativo, dall’altro la dimensione teatrale e simbolica”.

Fra gli scatti, una bella immagine risalente agli anni '50, tra le prime realizzate da De Biasi, quando a Milano stava inquadrando un particolare di un giardino e ha notato una donna in punta di piedi che stava baciando il suo uomo non più giovanissimo. Una delle fotografie più rappresentative della mostra è stata realizzata a Budapest nel 1956, in cui una coppia di profughi si baci appassionatamente dopo aver varcato il confine, lasciandosi alle spalle militari sconsolati e dittatori.

Meglio di tutte, sono le parole dello stesso De Biasi che rendono egregiamente l’idea del suo lavoro di fotografo. “Per me la fotografia è tutto – racconta –, mi ha permesso di viaggiare nei cinque continenti per documentare volti di ricchi e poveri dagli aspetti più disparati, guerre e rivoluzioni, terremoti e inondazioni, manifestazioni suggestive e paesaggi meravigliosi. Ancora oggi, dopo oltre cinquant’anni di professione sono felice quando riesco a trasmettere ad altri la bellezza di un goccio d’acqua su un filo d’erba ripresa con una luce particolare”.

Mario De Biasi, Un mondo di baci

A cura di R. Ferrari e D. Jorioz

Allemandi & C.

Regione Autonoma Valle D'Aosta

Assesorato Istruzione e Cultura

