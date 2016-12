"Tsunami nucleare", un anno dopo la catastrofe

Richard Colombo, il producer che mi racconta questa storia alla periferia di Ishinomaki, una delle città sventrate dallo tsunami, aggiunge con le sue parole l’ultimo capitolo di un libro strepitoso che si intitola Tsunami Nucleare. I trenta giorni che sconvolsero il Giappone.

Lo ha scritto, col cuore e con la pancia – una pancia che sembra uscita da un film di Sergio Leone - un bucaniere del reportage che si chiama Pio d'Emilia. Da 30 anni racconta l’Asia per le principali testate italiane. E' stato l'unico cronista che, in quei giorni, correva a nord, verso la fusione nucleare, mentre tutti gli altri correvano a sud o addirittura raccontavano la catastrofe "da Shangai".

Richard Colombo, che fa anche il cameramen, ha attraversato insieme a lui alcuni gironi di quell’Inferno e il libro oltre che un racconto di fantascienza realizzata é anche un saggio sul giornalismo - alcune firme ne escono malconce - e uno spaccato antropologico su come i giapponesi hanno affrontato l’ultima grande catastrofe della loro storia.

"I giapponesi" scrive D'Emilia, "i loro morti li trattano bene. Li vegliano, li lavano, li vestono di tutto punto, li truccano e li preparano, dopo aver accuratamente scelto un giorno propizio (onde evitare che il morto trascini con sé parenti e amici ndr) per la cremazione, mettendo loro accanto gli oggetti più cari. Anche in tempi di crisi, se una famiglia deve risparmiare, risparmia sui matrimoni, sulle spese superflue, ma mai sui morti, sui funerali".

A un anno dallo tsunami, il libro è anche una lezione di civiltà soprattutto per noi italiani, perchè fa emergere una serie di comportamenti di fronte all’emergenza, che da noi sembrerebbero 'marziani': il silenzio e la compostezza dei rifugiati, compresi i bambini, le code spontanee per l’acqua (con la donna che si scusa se invece che una bottiglia ne compra due per un parente anziano), il rispetto delle case abbandonate, col sopravvissuto che trova un portafoglio e cammina per ore per cercare un commissariato a cui restituirlo, i pensionati che offrono le loro vite, 'già vissute', per riparare il reattore.

Sino il premier, Naoto Kan, che impone al ministro dello sviluppo di scusarsi in diretta per aver autorizzato la centrale a scaricare in mare acqua radioattiva, o ingiunge ai tecnici di non lasciare l’impianto nell’ora in cui Fukushima sembra correre verso l'olocausto nucleare. Comportamenti che fanno pensare con amarezza ai bambini calpestati per saltare nelle scialuppe della Concordia, alla fuga ingloriosa del comandante oppure alle risate e agli scandali che hanno accompagnato il terremoto in Abruzzo. Un libro indispensabile per capire un paese che non regala lacrime alla tv e per pregare si accontenta di un bastoncino di incenso.

Tsunami nucleare

I 30 giorni che sconvolsero il Giappone

Manifestolibri 2011

pp.128, 10.00 €