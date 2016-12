"Are We Still Going On?": l'installazione dell'artista finlandese Kaarina Kaikkonen

Finlandese, nata a Lisami nel 1952,è un'artista che utilizza materiali inusuali, i vestiti ad esempio, per manifestare il proprio genio artistico. Come altri protagonisti della scena contemporanea ha scelto l’accumulo di "oggetti" tratti dalla vita di tutti i giorni per dare forma espressiva alla propria sensibilità.

Cominciò nel 1987 introducendo nel suo lavoro vecchie giacche da uomo recuperate ovunque (dai mercatini ai negozi di abiti usati). Assemblate sulla base di colore, taglia, stile le giacche davano a vita composizioni di grande impatto visivo.

Tra le installazioni più note "Way", del 2002, durante la quale più di tremila capi furono adagiati sui gradini della scalinata d'accesso alla cattedrale di Helsinki. All'iniziale perplessità dei fedeli seguì la curiosità e ,infine, il successo.

Le immagini si riferiscono alla grande installazione "Are We Still Going On?". Pensata per una ex fabbrica di abbigliamento, ora sede della Collezione Maramotti, l’installazione segue e accompagna la struttura compositiva dell’edificio.

Collezione Maramotti

Via Fratelli Cervi 66

42124 Reggio Emilia

tel. 0522 382484

fax. 0522 934479

info@collezionemaramotti.org

Orari di apertura:

La Collezione è aperta al pubblico su prenotazione

giovedì e venerdì : 14,30 – 18,30

sabato e domenica: 10,30 – 18,30

Giorni di chiusura: 1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, dall’1 al 25 agosto; 25, 26 dicembre.