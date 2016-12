Famiglia all'italiana a Milano

foto Ufficio stampa

I cambiamenti della famiglia italiana raccontati attraverso le immagini che hanno fatto la storia del Cinema del nostro Paese in oltre 60 immagini fotografiche.Per Mons., Presidente della Fondazione Milano Famiglie 2012: “La famiglia è la prima cellula della società, all’interno della quale si intrecciano le prime relazioni, dalla quale si parte alla scoperta del mondo, dove si sperimenta un amore che avvolge come dono inaspettato. La famiglia non è un’entità astratta ma un “luogo” reale e contemporaneo con il quale tutti siamo chiamati a confrontarci, perché tutti abbiamo esperienza di famiglia. Un’esperienza che tocca, a volte quasi inconsapevolmente, ogni ambito della vita, anche quello artistico, così come avviene nel cinema che da sempre racconta storie ed emozioni”Per Mons., Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo: "Famiglia che vince si cambia. Non è un gioco di parole, ma un caleidoscopio metamorfico e isomorfico di immagini, quelle dedicate dal nostro cinema alla famiglia e alla sua inarrestabile evoluzione. Storia del cinema, storia familiare, in breve, Storia Famiglia all’italiana non è collezione di scatti, ma scatto che colleziona le monografie della nostra vita, le personali del nostro vissuto. Cinema-vita, cinema-famiglia. "Si va da importanti documenti dell’epoca del muto al Cinema contemporaneo. Le immagini ci mostrano i drammatici tradimenti messi in scena nella versione cinematografica di Assunta Spina (1915; Gustavo Serena) e il dramma familiare di matrice ottocentesca di Piccolo mondo antico (1941;). Dalla miseria degli anni di guerra in cui i bambini vengono strappati all’innocenza (Ladri di biciclette; 1948,) al sogno di riscatto della madre interpretata dain Bellissima (1951,). Un mondo in profondo cambiamento che spezza i legami familiari (Il ferroviere; 1956,), per arrivare alla commedia degli anni Sessanta che – a partire da Divorzio all’italiana (1961,) Su un passato difficile da ignorare La ciociara, (1960,; Le quattro giornate di Napoli, (1962,), su quegli sguardi provocatori come Fatti di gente perbene, (1974,; Un borghese piccolo piccolo, (1977,). Al cuore dell’istituzione familiare: La famiglia (1987,) a Il cuore grande delle ragazze, (2011,), al suo essere investita dalla perdita di valori: La bestia nel cuore (2005,a Anche libero va bene (2006,).Un importante momento di riflessione su questa istituzione e i suoi cambiamenti e si inserisce nel cammino di avvicinamento all'che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012. L’esposizione è il primo grande evento culturale che annuncerà ai milanesi la visita del