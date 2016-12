Storia di una famiglia ebrea di Efratia Gitai e Amos Gitai

Correlati Amos Gitai intervistato a Torino al Circolo dei Lettori

“Figlio mio, entrambi amiamo troppo e dipendiamo troppo dall’amore. Sebbene sia una cosa fantastica, io preferirei che tu non assomigliassi a me in questa dipendenza.”



“Efratia, come molte donne della sua generazione nate nella terra d’Israele, non è una donna della diaspora. Non è neanche israeliana. Israele non esiste ancora. Questa generazione sta creando la sua appartenenza. Efratia ha scritto lettere tutta la vita. Molto presto, le ha conservate, come per trattenere dei momenti della sua storia, come se nell’intimità s’incarnasse il destino di questa terra. Qui si racconta la vita di una donna, Efratia, mia madre, le sue riflessioni intime e le sue fragilità di giovane donna, la sua sete d’indipendenza, le appassionate dispute con il padre sul destino del suo paese, l’amore, il culto dell’amicizia e della maternità, i dolori, la vecchiaia, i momenti di difficoltà. Sento ancora la sua voce, l’ebraico arcaico che voleva che i suoi figli parlassero, un ebraico moderno, dei nostri tempi.”

Amos Gitai



“Ho dedicato moltissimo tempo alle persone, nella mia vita. Forse troppo. Ma in quella galleria delle meraviglie che è la mia vita, ho conosciuto persone eccezionali. Eravamo un gruppo variegato che si dedicò a costruire il paese. Eravamo donne molto attive. E poi vedove. È un’arte, quella di essere vedove. In fondo, vivere è una grande arte.”

Efratia Gitai





AMOS GITAI nasce l’11 ottobre del 1950 ad Haifa, si laurea presso l’Israel Institute of Technology e consegue un PhD in Architettura alla Berkeley University in California. Partecipa alla guerra del Kippur nel 1973, durante la quale viene ferito. Attratto dalla regia, diventa cineasta professionista nel 1980, con House. Da allora realizza numerosi film e documentari: quattro sue opere sono state presentate in concorso al Festival di Cannes, altre quattro a Venezia, tra il 1999 e il 2010. Nominato Chevalier des Arts et des Lettres nel 2000, ha ricevuto il premio Rossellini nel 2005 e nel 2007, e il Pardo d’onore al Festival di Locarno, nel 2008. Presso Bompiani ha pubblicato nel 2004 Monte Carmelo.

Storia di una famiglia ebrea

di Efratia Gitai e Amos Gitai

Traduzione: di Elena Loewenthal

Editorie: Bompiani

Collana: Overlook

Pagine: 528

Prezzo: € 21,50