Arte, la rivista è social: su Naiadi Magazine big e giovani emergenti

A chi si lamenta e sostiene che l'arte italiana pecchi di provincialismo, la redazione risponde aprendosi al mondo, su una piattaforma scritta quasi interamente in inglese che presenta i lavori di giovani artisti provenienti dalla scena italiana e internazionale: come Carolina Sandretto, brava fotografa italiana (ma vive a New York) con i suoi reportage da Cuba; oppure la filmmaker di origine greca Eugenia Loli, appassionata di collage surreali dal sapore vintage.



C'è spazio, naturalmente, anche per approfondimenti su "big" del calibro del francese Philippe Parreno (la sua prima retrospettiva italiana è all'Hangar Bicocca fino al 14 febbraio) o della fotografa statunitense Barbara Kruger, celebre per gli scatti provocatori in bianco e nero con cui ha raccontato la condizione della donna occidentale negli ultimi decenni.



Non finisce qui, però. L'obiettivo di Naiadi Magazine, non è soltanto quello di promuovere l'opera di disegnatori, scultori, pittori e così via - giovani o meno, comunque già affermati - ma anche di fungere da collettore per nuove esperienze. Esperienze che oggi possono essere promosse e fatte girare sui canali social, raggiungendo con un click migliaia di utenti su Facebook e Instagram.