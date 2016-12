Arte, a Milano simbolismi a confronto

Femmes fatales, sirene, vampire, sfingi, ninfe e perfino seduttrici crocifisse; sono le donne, o meglio l'ossessione che esse hanno rappresentato tra fine Ottocento e inizio Novecento, protagoniste della mostra "Il Simbolismo. Arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra", in corso a Milano, nelle prestigiose sale di Palazzo Reale, fino al 5 giugno. A confronto il Simbolisto italiano con quello di altri Paesi in un centinaio di dipinti, oltre a sculture e un'eccezionale selezione di grafica.

Le opere, - quadri, incisioni e disegni, - alcune in Italia per la prima volta appartengono ad artisti del calibro di Aristide Sartorio, Segantini, Paul Serusier, Odilon Redon, Previati, Gustave Moreau, Max Klinger, Arnold Boeklin, Hodler, Felicien Rops e provengono da importanti istituzioni museali italiane ed europee, oltre che da collezioni private.



Presenti alcune delle icone dell'idea simbolista del mondo: Carezze (L'Arte) la straordinaria donna/ghepardo di Fernand Khnopff; la testa di Orfeo galleggiante sull'acqua di Jean Delville, entrambi provenienti dal Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique di Bruxelles; l'enorme, sublime opera di Ferdinand Hodler, intitolata l'Eletto, dall'Osthaus Museum di Hagen e Il silenzio della foresta di Arnold Böcklin, dalla Galleria Nazionale di Poznan.



Nelle 26 sale del piano nobile di Palazzo Reale, inoltre, attraverso 21 sezioni tematiche, il percorso espositivo si svolge tra atmosfere e dimensione oniriche, accompagnato dalle poesie di Baudelaire. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e Arthemisia Group, è a cura di Fernando Mazzocca e Claudia Zevi in collaborazione con Michel Draguet.



Il Simbolismo

Arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra

fino al 5 giugno 2016

Palazzo Reale, Milano

Per orari e biglietti: http://www.mostrasimbolismo.it/