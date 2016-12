Arriva nelle edicole a novembre "Dk", una nuova serie sul Diabolik "altro"

Contributo dei lettori - Un risultato frutto di una gestazione lunga, iniziata nel 2010. Che i lettori hanno potuto seguire passo passo. La prima bozza, composta da una ventina di tavole, è stata presentata al "Lucca Comics & Games" del 2012. In quest'occasione i lettori hanno avuto la possibilità di lasciare dei suggerimenti per ritoccare la proposta iniziale. Critiche e commenti non sono mancati e hanno caratterizzato i nuovi personaggi, a partire dalla cicatrice sul sopracciglio che contraddistingue il protagonista.



Mondo parallelo - La serie, scritta da Mario Gomboli, è sceneggiata da Tito Faraci e disegnata da Giuseppe Palumbo. Che ha avuto l'arduo compito di reinventare il personaggio storico. DK non è, infatti, il Diabolik che conosciamo, ma un qualcun "altro", che vive in un mondo parallelo, diverso e deviato. Un personaggio che doveva essere orgoglioso di chi l'aveva ispirato (non a caso i comprimari sono fisicamente cloni di Ginko e Eva Kant, anche se qui non hanno ufficialmente nomi propri) ma contemporaneamente distinguersi da chi l'aveva preceduto.