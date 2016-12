Arriva "La distanza", una graphic novel alla scoperta della Sicilia

Baronciani e Colapesce hanno lavorato insieme per la prima volta. Il risultato è un road trip sentimentale, che attraversa l'intera isola e ne rivela le bellezze paesaggistiche e archeologiche. I protagonisti partono da Pantalica, gioiello naturalistico della Sicilia orientale e Patrimonio Unesco, per passare da Noto, Marzamemi, Siracusa, Catania, Enna, Castelbuono, Palermo e arrivare a Punta Raisi. Una storia itinerante, in cui l'uso delle parole e la padronanza del tratto e della luce trasmettono le emozioni dell'estate siciliana in modo dolce e struggente. Senza rinunciare alle sfumature musicali.



Ecco alcune tavole de "La distanza"