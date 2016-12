Arriva in Italia "Il segno", il romanzo che ha conquistato Stephen King

Ha conquistato la critica più prestigiosa. E anche il re del thriller Stephen King. Che l'ha definito “veramente magnifico” e “troppo avvincente”. Dopo il grande successo in oltre 20 paesi, esce finalmente anche in Italia Il segno , romanzo d'esordio della sceneggiatrice sudafricana Sarah Lotz.

La trama - È il 2 gennaio 2012. Quattro aerei di linea si schiantano al suolo in quattro continenti diversi e quasi nello stesso istante. Nessun atto di terrorismo, solo un'assurda, tragica fatalità. O forse no. Perché, contro ogni logica, in tre casi ci sono dei superstiti. Tre bambini, usciti senza nemmeno un graffio dai rottami, che ben presto da "mistero inspiegabile” diventano "un enigma inquietante". Su cui cerca di far luce la giornalista Elspeth Martins.