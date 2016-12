Arriva il terzo capitolo di "Last Man"

07:34 - Nelle librerie e in fumetteria arriva il terzo, roboante capitolo di "Last Man", la saga (in sei parti) creata dai francesi Balak, Sanlaville e la star internazionale Bastien Vivès, premiata come miglior serie al Festival Internazionale del fumetto di Angoulême 2015.



Adrian Velba e sua madre stanno dando la caccia a Richard Aldana, che dopo la vittoria al torneo è scappato a bordo di qualcosa di mai visto prima... una motocicletta!



Dovranno affrontare una banda di balordi vigilantes, alloggiare in una casa di piacere in rovina e difendersi in un tribunale dove le arringhe si tengono a suon di mosse di arti marziali.

Sfoglia un'anteprima del libro. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.