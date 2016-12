Apre a Bologna "David Bowie is", la mostra dedicata al cantante poliedrico

Dopo avere attratto milioni di visitatori in tutto il mondo, "David Bowie is" fa tappa anche in Italia a Bologna. La prima retrospettiva dedicata alla straordinaria carriera del Duca Bianco, realizzata dal Victoria and Albert Museum di Londra, sarà aperta al pubblico fino al 13 novembre al MAMbo, il Museo d'Arte Moderna. Nata nel 2013, la mostra raccoglie oltre trecento oggetti dell'archivio personale dell'artista inglese.