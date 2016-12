10 febbraio 2015 Appuntamento col Rinascimento, una mostra sulla prima opera di Raffaello "Raffaello - Opera prima", al Museo di Santa Giulia a Brescia fino al 6 aprile 2015, riunisce i frammenti della Pala Baronci, a cui il pittore lavorò appena 17enne Tweet google 0 Invia ad un amico

10:31 - Un giovanissimo Raffaello e la sua prima fatica artistica sono i protagonisti del terzo appuntamento del progetto Rinascimento, promosso dalla Fondazione Brescia Musei. L'esposizione Raffaello - Opera prima nasce con l’obiettivo di riunire i frammenti che costituivano la Pala Baronci (1500 - 1501), considerata il primo lavoro del grande maestro di Urbino, a cui si dedicò, a soli 17 anni, in collaborazione con il pittore Evangelista da Pian di Meleto.

L'opera - Pala Baronci rappresenta l'incoronazione di San Nicola da Tolentino e fu commissionata al pittore per la chiesa di Sant'Agostino a Città di Castello, vicino a Perugia. L'opera ha avuto una storia travagliata: danneggiata gravemente da un terremoto nel 1789, le parti rimaste furono in seguito disperse fra diverse collezioni.



La mostra - Il Museo di Santa Giulia, in occasione della mostra riunisce tutte le parti appartenenti a collezioni pubbliche, mostrando insieme reperti straordinari. L'Angelo, uno dei capolavori di Pinacoteca Tosio Martinengo, compare accanto a un secondo Angelo, in prestito dal Musée du Louvre di Parigi, e all’Eterno Padre e la Vergine, concesso dal Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli. Altro pezzo forte dell'esposizione il disegno preparatorio realizzato da Raffaello, in prestito da Palais des Beaux Arts di Lille: un documento fondamentale per ricostruire l’originaria fisionomia dell’opera. Completa l’esposizione la copia parziale della Pala Baronci, realizzata da Ermenegildo Costantini (1791) in prestito da Città di Castello.



La mostra vuole essere un appuntamento con l'arte dentro e fuori dal museo. E' previsto infatti un ricco programma culturale: dal corso di storia dell’arte alle visite guidate per scoprire le mostre e la città, dagli appuntamenti al museo ai laboratori didattici per bambini e adulti.



"Nel 1500 - spiegano i curatori Paolo Bolpagni, Elena Lucchesi Ragni e Roberta d’Adda - nonostante la giovane età, Raffaello veniva già riconosciuto come un artista a pieno titolo e indicato con l’appellativo di magister. Non è difficile comprendere il motivo: osservando i frammenti della Pala Baronci nel gioco di contrasti cromatici armoniosamente bilanciati e nella raffinatezza dell’insieme è già evidente il tocco del genio".