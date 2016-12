25 febbraio 2015 Antonio Mazzotti torna nella sua Bologna nel centenario della nascita La mostra curata da Renato Barilli sul campione dell'astrattismo geometrico è ospitata da Palazzo d’Accursio fino al 12 marzo di LORELLA GIUDICI Tweet google 0 Invia ad un amico

16:04 - Quello di Antonio Mazzotti è un racconto solitario e discreto, iniziato alla fine degli anni trenta a Venezia (dove insegnava disegno), ma sbocciato compiutamente nella sua Bologna, negli anni sessanta e settanta con un astrattismo geometrico sereno e meditato, libero e allo stesso tempo calibratissimo.

Una linearità, la sua, che a tratti ricorda forse l’ultima produzione di Mondrian, ma che è capace di restituire uno spazio tridimensionale e labirintico, dalla struttura architettonica rigorosa (quasi optical), ma lirica e armonica nel colore e sempre piena di luce.



Renato Barilli, che ne ha curato la bella retrospettiva (aperta fino al 12 marzo a Palazzo d’Accursio di Bologna), parla di “labirinti fantastici” di “percorsi incantati, in cui per lui era bellissimo perdersi, gettandone via la chiave per non essere obbligato a uscir fuori. Tanto, egli possedeva in pieno la virtù di allargarli, di sfondarne le pareti, di aprirsi continuamente nuovi varchi, come un insetto laborioso che non si arresta mai e continua paziente e tenace nell’opera di scavo”.



Ogni tanto, tra quelle linee e quei piani, agglomerati e incastrati gli uni nelle altre, capita d’imbattersi in frammenti iconici, in corpi di donne o di oggetti, residui passivi di cui Mazzotti non è riuscito, o non ha voluto, disfarsi. Ricordi di figure, ma anche semplici forme organiche rimaste incastrate per sempre in quel rigido e magico reticolo come insetti nell’ambra.



La sua indole solitaria e discreta, il suo scrupoloso attaccamento al lavoro e alla ricerca di una pittura che richiedeva concentrazione, silenzio e dedizione, lo hanno tenuto spesso lontano dai riflettori della scena artistica, ma davvero prestigiose sono le firme che negli anni se ne sono occupate, riconoscendogli talento, profondità e singolarità: da Francesco Arcangeli a Giorgio Cortenova, da Marcello Venturoli a Elda Fezzi, da Franco Solmi a Marilena Pasquali fino a Renato Barilli, che nel suo saggio in catalogo non solo ne ha puntualmente analizzato tutti gli aspetti, ma ha anche collocato l’opera di Mazzotti nel presente e nel futuro.



Antonio Mazzotti

Mostra retrospettiva nel centenario della nascita

Sala d’Ercole, Palazzo d’Accursio, Bologna

14 febbraio - 12 marzo 2015