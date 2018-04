Andrea Camilleri: "Montalbano? Mi ha dato fama e denaro ma non lo amo"

Più di quindici milioni di copie vendute, traduzioni in 40 Paesi, lettori fedelissimi fin dall'anno del debutto, il 1994, e un personaggio inventato che ormai, nell'immaginario collettivo, esiste davvero in quella "sua" Vigata. Eppure, il commissario Montalbano ha conquistato tutti ma non il suo "creatore": "Non lo amo - dice Andrea Camilleri in un'intervista al Corriere della Sera - Non sono un ingrato, mi ha dato fama e denaro, ma se fosse meno ricattatore sarei più contento. Non è facile mantenere la vena creativa senza ripetersi". Lo scrittore di Porto Empedocle, a 92 anni, è alle prese con una nuova sfida: salire sul palco del Teatro Greco di Siracusa per portare in scena l'11 giugno il suo monologo "Conversazioni su Tiresia". E guardando al passato si lascia andare a qualche confessione sul personaggio cult che gli ha cambiato la vita.