Andrea Camilleri all'amico d'infanzia che gli dedica un libro: "Non ci vedo più, me lo dovrò far leggere"

In occasione dell'uscita del libro "Hoefer racconta Camilleri - Gli anni a Porto Empedocle", il celebre scrittore siciliano ha fatto una particolare richiesta a Hoefer, suo amico d'infanzia: i due non si vedono da 50 anni ma si sentono telefonicamente per qualche ora a settimana. "Purtroppo non vedo più, ma mi farò leggere e rileggere, parola per parola, il tuo libro. E' uno dei regali più belli della mia vita anche perché è giunto come una sorpresa in un uovo di Pasqua" - ha riferito Camilleri all'amico, come riportato da Fanpage.it.