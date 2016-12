Andrea Camilleri, 90 anni e novanta libri

Da Il corso delle cose (1978) a La relazione, La giostra degli scambi e La targa (2015): novanta libri e altrettante copertine per raccontare i novant'anni dell'autore italiano più prolifico e più venduto al mondo. Andrea Camilleri nasceva il 6 settembre 1925 a Porto Empedocle (Agrigento).



Il successo come scrittore arriva soltanto a 69 anni, dopo quaranta passati in Rai come regista e autore per teatro e tv. E' nel 1994 infatti che pubblica "La forma dell'acqua" (Sellerio), il romanzo poliziesco che vede nascere il personaggio del commissario Salvo Montalbano. Ospitate, ristampe record e la serie tv con Luca Zingaretti: Andrea Camilleri diventa a tutti gli effetti un autore cult quando ormai va per gli 80.



Alla produzione per Sellerio si affianca quella per Mondadori, Rizzoli, minimum fax, Chiarelettere e Skira fino a raggiungere quasi contemporaneamente il traguardo dei novant'anni e dei novanta titoli che qui proponiamo in rigoroso ordine cronologico.