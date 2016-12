Amore e oroscopo nell'esilarante "Dimmi di che segno sei"

10:57 - La passione non è un optional. Se nasci tormentata e sotto il segno dello Scorpione, non puoi evitarla: ti innamorerai, a letto ti divertirai da impazzire... e poi finirai col cuore spezzato. Lo sa bene Francesca, la protagonista di "Dimmi di che segno sei" di Alessia De Luca, quando la sua storia con Gianni è finita e lei è tornata a lavorare a Roma.



Almeno la città in cui è nata – folle, caotica, immortale – non la tradisce né, per ora, l’ha mai fatto l’oroscopo della sua rivista preferita. Francesca ci crede a metà, eppure su sesso e amore le stelle ci hanno sempre preso. Mai più con un Bilancia, è la sua decisione.

Dopo l’ultimo Bastardo ha giurato a se stessa di non illudersi più.



Ma quando in treno incontra uno sconosciuto dall’aspetto rude e con due occhi blu dal fascino magnetico, Francesca si rende conto che ha ricominciato a sognare. E sono sogni sfrenati. Di lui non sa nulla, neanche il segno zodiacale. Se si incontreranno di nuovo, però, sarà impossibile resistere, perché in fondo cerchiamo sempre qualcosa di più, qualcosa che assomigli all’amore. Per scoprire che le stelle, forse, non hanno sempre ragione.



Alessia De Luca nata a Roma. Lavora in un’agenzia pubblicitaria a Milano e scrive oroscopi su alfemminile.com. "Dimmi di che segno sei" è il primo volume di una serie di quattro libri che miscelano in modo esilarante amore e oroscopo.





"Dimmi di che segno sei"

Alessia De Luca

Rizzoli

Pagine 288

Prezzo euro 5,90



