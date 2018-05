Alla scoperta di Kim Jong Un, da dittatore che gioca con i destini del mondo a uomo di pace

Tutto ciò che conosciamo del leader nordcoreano è in primo luogo legato alle fonti di intelligence o alle testimonianze degli esuli, così come avviene per il suo Paese, celato agli occhi del mondo da una impenetrabile cortina di riservatezza. Numerose sono invece le occasioni pubbliche in cui Kim Jong Un si è espresso, ponendosi di fatto tra i capi di governo più prolifici a livello di discorsi ufficiali. L'unico modo per capire questo controverso politico odierno è pertanto leggere le sue stesse parole, i suoi proclami e i suoi programmi.