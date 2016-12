Al Meeting di Rimini Millennials in esposizione

Chi sono i giovani d'oggi? Prova ad aprire uno squarcio sulle nuove generazioni, attraverso gli stessi ragazzi, protagonisti di questi tempi con il loro linguaggio, una mostra-indagine allestita al Meeting dell'Amicizia fra i popoli di Rimini (20-26 agosto), che arriva direttamente da New York. Si intitola "I am exceptional: millennial experience", il racconto innovativo di 75 giovani di Stati Uniti e Canada, che hanno condiviso per sei mesi esperienze e riflessioni sulla loro identità via Skype e sui social network.

Opportunamente tradotta e integrata per il pubblico italiano e internazionale, “I am exceptional: millennial experience” è stata pensata per il New York Encounter 2015 dello scorso gennaio, utilizzando il linguaggio giovanile e i nuovi media: social, selfie, live feed, blog.

La "ricerca di identità" (che è anche il sottotitolo della mostra) è il filo conduttore di questa esposizione, frutto del “Millennial Project”, un percorso di indagine e condivisione durato sei mesi: 75 ragazzi americani tra i 25 e i 35 anni dagli Stati Uniti e dal Canada si sono confrontati per tutto questo tempo via Skype e sui social network sulle loro domande ed esperienze, quotidiane ed esistenziali, paragonandosi con la provocazione di alcuni testi di don Luigi Giussani, il sacerdote italiano fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, oggi diffuso anche in America.

Le videochiamate, i post e i tweet sono divenuti il luogo di una straordinaria ricchezza di racconto e di scoperta di sé che la mostra ripercorre evocativamente e ripropone al visitatore, trascinandolo in un gioco di interattività che lo sollecita a divenire lui stesso protagonista del percorso espositivo.

La visita non sarà guidata, ma al termine ci si potrà fermare a dialogare con i curatori e le guide americane e lasciare un commento dalle postazioni iPad o dal proprio smartphone, che sarà visualizzato in live feed. "Quando ho avuto modo di vederla a New York – spiega Fiorenzo Tagliabue, presidente di SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali, l'agenzia di comunicazione che è sponsor della mostra al Meeting di Rimini, - sono stato colpito da due cose: l'autenticità di questi giovani, e la novità di questa forma di indagine e di racconto. La comunicazione ha bisogno di entrambe, ed ecco la ragione della nostra scelta".

La mostra è a cura di José Medina, Martina Saltamacchia, Carolina Brito, Amy Sapenoff con Monica Canetta, Federica Fromm, Jonathan Ghaly, Emily Marsolek, Beth Nelson, Vincent Petruccelli, Laurence Rivest, Stephanie Stockman, Emily Wurzler.

“I am exceptional: millennial experience”

Al Meeting dell'Amicizia fra i popoli, Rimini

20-26 agosto 2015