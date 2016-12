Al Maxxi di Roma la mostra che entra negli armadi dei protagonisti di Radio Deejay

La passione per i fumetti di Alessandro Cattelan , per il pianoforte di Fabio Alisei , per la lettura e i viaggi di Gianluca Vitiello , per lo sport di Linus , per il baseball di Nicola Vitiello , per i gilet e l'Oriente, invece, di Savino . Basterebbe entrare nelle case dei protagonisti di Radio Deejay , arrivare fino alle stanze da letto e aprire uno dei loro armadi per scoprire cosa indossano. Dal 5 al 7 giugno, si potrà, senza troppa fatica, visitando le sale prestigiose del Maxxi di Roma .

Dopo il successo milanese, la mostra fotografica di Pietro Baroni, che vi condurrà negli armadi dei Dj della Radio più famosa d'Italia, arriva nella Capitale.



Il percorso fotografico nasce dallo sguardo creativo di uno di loro, Gianluca Vitiello, che ha unito la sua passione per la musica con quella per la moda e le culture urbane, dando vita ad una esposizione che racconta in modo assolutamente inedito un luogo quasi mistico: la cabina armadio dei deejay della Radio. L'idea prende vita dal blog di Gianluca www.deejaynellarmadio.it , che offre uno sguardo inedito sugli incontri tra la moda e la musica, con attenzione anche per la street art, i linguaggi urbani, il design.



New Era, da sempre vicino al mondo della musica e lifestyle, ha realizzato per l'occasione 144 cappelli snapback limited edition, in cotone nero con logo Deejaynellarmadio, che saranno venduti durante il weekend della mostra e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione Cesvi, che promuove e realizza programmi di cooperazione, emergenza e riabilitazione per i Paesi in via di sviluppo.