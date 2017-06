Dal 26 maggio al 9 luglio 2017 alla Pelanda di Testaccio l'antologica dedicata al maestro dell'eros nel fumetto: " Macromanara ". Il sottotitolo "Tutto ricominciò con un'estate romana" è scelto parafrasando un testo di Hugo Pratt , suo maestro e amico. Due i percorsi espositivi: da una parte una ricca proposta antologica, attraverso tutte le sue opere degli anni '70, '80 e '90, dalle tavole di Giuseppe Bergman a quel "Tutto ricomincio con un'estate indiana" che lo vide lavorare in coppia con Pratt, con il quale - successivamente - realizzò anche El Gaucho. E ancora Lo Scimmiotto, Gulliveriana, le storie del Gioco e di Miele. Il secondo filone, invece, ripercorre la produzione più contemporanea (comprese le commesse estere per Stati Uniti e Francia) e il suo rapporto con Roma e con il cinema di Cinecittà e di Federico Fellini, fino ai Borgia e Caravaggio. Per la prima volta viene esposta una serie di illustrazioni dedicate alle grandi dive cinematografiche che vanno a comporre un portfolio inedito presentato da Comicon Edizioni in anteprima all'ARF! Festival.

In occasione della mostra, l'artista ha realizzato per l'azienda romana dei trasporti urbani, l'Atac , una serie di quattro Bit (Biglietti Integrati a Tempo) con tavole ispirate a opere di Klimt e Mucha . Le opere sono rivisitazioni delle tele "Il bacio" e "Danae" di Gustav Klimt e delle "Arti" del maestro dell'"Art Nouveau" Alfons Mucha.

L'iniziativa però, non ha riscosso consenso unanime e proprio il neo direttore generale dell’Atac Bruno Rota ha contestato la scelta di disegni osè per decorare biglietti che finiscono in mano a viaggiatori di tutte le età. "Non condivido assolutamente l’iniziativa dei biglietti con i disegni di Milo Manara - ha dichiarato Rota al "Messaggero" - e se avessi avuto la possibilità di dire mia l’avrei detta. I soggetti proposti su un biglietto per il trasporto locale vanno scelti con maggiore accortezza".