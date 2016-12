12 marzo 2015 Addio a Terry Pratchett, il creatore della saga di "Mondo Disco" Scrittore di culto e al tempo stesso popolarissimo, Pratchett ha venduto decine di milioni di libri con le sue storie fantasy dalla forte impronta umoristica Tweet google 0 Invia ad un amico

17:05 - Si è spento a 66 anni lo scrittore inglese Terry Pratchett. Aveva ottenuto una popolarità mondiale con la saga di "Mondo Disco", una serie di romanzi romanzi fantasy dalla forte impronta umoristica. Negli anni 90 è stato l'autore che ha venduto più libri al mondo e nel 1998 è stato nominato ufficiale dell'Ordine dell'Impero britannico e ha ricevuto il titolo di cavaliere. Da anni era malato di Alzheimer.

Pratchett stesso aveva annunciato la sua malattia nel 2007 e ne aveva parlato diffusamente in un documentario realizzato dalla BBC.



Pur essendo un autore di culto, venerato dagli amanti di un genere particolare come il fantasy, i suoi numeri sono stati letteralmente da capogiro, avendo venduto più 60 milioni di libri, tradotti in 37 lingue. La serie più celebre è quella di "Mondo Disco", composta da oltre 30 titoli, scritti con un ritmo da stakanovista tra i primi anni 80 e gli anni 2000. L'ultimo suo romanzo a essere stato pubblicato è stato "Snuff", nel 2011.



La notizia della morte è stata diffusa dal suo editore, Transworld Publishers, che ha fatto sapere chePratchett è morto giovedì a casa sua, ''col suo gatto che dormiva nel suo letto e circondato dai familiari''.