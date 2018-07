Addio a Steve Dikto, papà di Spider-Man e Doctor Strange

Steve Ditko, il padre di Spider-Man e Doctor Strange per Marvel Comics, è morto all'età di 90 anni. A dare la notizia la polizia di New York, che ha reso conto come il disegnatore sia stato trovato morto il 29 giugno nel suo appartamento. Ditko, insieme a Stan Lee, creò Peter Parker e il suo alter-ego Spider-Man nel 1962. Un anno dopo, svelò al mondo anche il supereroe metafisico Doctor Strange. Una delle sue ultime creazioni è stata Squirrel Girl.