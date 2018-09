Addio a Inge Feltrinelli: la "regina dell'editoria" è morta a 87 anni

E' morta Inge Feltrinelli. Considerata da molti "The Queen of Publishing" (la regina dell'editoria), avrebbe compiuto 88 anni il 24 novembre. Fotoreporter e poi editrice con il desiderio di cambiare il mondo con i libri, ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del Novecento italiano ed europeo. Dopo la morte di Giangiacomo Feltrinelli prese in mano le redini della casa editrice.