Addio a Alessandro Leogrande, stroncato a 40 anni da un malore

Per un malore improvviso è deceduto a 40 anni, nella sua casa di Roma, il giornalista, filosofo e scrittore Alessandro Leogrande. Nato a Taranto, è stato autore di diversi libri su immigrazione, schiavismo, caporalato e per questo viene ricordato come lo scrittore "degli ultimi". Lo piange il mondo della cultura e del giornalismo. Al lutto della famiglia si associa anche il Salone del Libro di Torino, per il quale collaborava come consulente.